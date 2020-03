Veröffentlicht am 7. März 2020 von wwa

HILDEN-WISSEN – Wissener Jugendorchester zum Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr in Hilden – Zum Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr in Hilden ging es für das Jugendorchester der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen. Dort sind die jungen Musikerinnen und Musiker im Mai letzten Jahres 1. Sieger des Bw-Musix Orchesterwettbewerbs geworden. Die Gewinner erhielten einen Gutschein für ein professionelles Probenwochenende im Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr, den sie nun, einen Monat vor ihrem Auftritt auf dem großen Frühjahrskonzert am 5. April, einlösten.

Von Freitag bis Sonntag erwartete die Nachwuchsmusiker ein spannendes und lehrreiches Programm, das neben mehreren gemeinsamen Proben auch Satzproben und Workshops mit professionellen Dozenten der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf und des Ausbildungsmusikkorps beinhaltete. Highlight des Wochenendes war sicherlich die gemeinsame Probe unter Oberstleutnant Michael Euler, dem Dirigenten des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr.

Neben der intensiven Probenarbeit stand aber auch eine Menge Spaß auf dem Programm. Die Organisation für dieses Event übernahmen Annika Arndt, Sonja Orthen, Tobias Stahl, Daniel Krauskopf und Christoph Becker.

An dieser Stelle sei noch auf das diesjährige Frühjahrskonzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle hingewiesen, welches am 05. April 2020 (Palmsonntag) im Kulturwerk Wissen stattfindet. Karten für das Konzert können im Vorverkauf bei „der buchladen“, der Metzgerei Wickler, bei allen aktiven Musikern sowie an der Abendkasse erworben werden.