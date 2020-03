Veröffentlicht am 7. März 2020 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfall in Herdorf – Am Mittwochmittag, 04. März 2020, kam es zu einem Verkehrsunfall in Herdorf, bei dem ca. 3.000 Euro Sachschaden entstand. Eine 49jährige Frau befuhr mit einem Pkw die Sottersbachstraße und beabsichtigte nach rechts in die Friedrichstraße einzubiegen. Beim Einbiegen missachtete sie die Vorfahrt eines 30jährigen Mannes, der mit einem Pkw die Friedrichstraße aus Richtung Glockenfeld kommend befuhr. Es kam zu Kollision im Kreuzungsbereich. Der Pkw der 49jährigen war nicht mehr fahrbereit. Quelle: Polizei