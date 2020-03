Veröffentlicht am 7. März 2020 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall in Betzdorf – Bei einem Auffahrunfall am Mittwochmittag, 04. März 2020, in der Kirchstraße entstand ca. 3.000 Euro Sachschaden. Ein 20jähriger Mann befuhr mit einem Pkw die Kirchener Straße aus Richtung Kirchen kommend. Eine vorausfahrende 28jährige Frau musste ihren Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Der 20jährige fuhr auf und verursachte Sachschaden. Quelle: Polizei