Veröffentlicht am 7. März 2020 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfall in Herdorf – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen, 04. März 2020, in Herdorf entstand ca. 4.000 Euro Sachschaden. Ein 48jähriger Mann befuhr mit einem Pkw die Straße Bornseifen vom Strackenweg kommend in Richtung Friedrichstraße. An der Kreuzung mit der Luisenstraße beachtete er nicht die Vorfahrt eines 69jährigen Mannes, der mit einem Pkw in Richtung Glockenfeld fuhr. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich und es entstand Sachschaden. Quelle: Polizei