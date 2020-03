Veröffentlicht am 6. März 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall in Wissen – Infolge Unachtsamkeit stieß eine 50jährige Fahrzeugführerin beim rückwärtigen Ausparken mit ihrem VW Sharan am Mittwochnachmittag, 04. März 2020, um 15:40 Uhr, gegen eine Hauswand. An Pkw und Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Quelle: Polizei