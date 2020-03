Veröffentlicht am 6. März 2020 von wwa

KATZWINKEL – Verkehrsunfall auf der K 72 – Am Mittwochvormittag, 04. März 2020, gegen 10:40 Uhr, befuhren ein 61jähriger Fahrzeugführer mit seinem Subaru Forester und nachfolgend eine 70jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Ford Ka außerorts die Kreisstraße 72 aus Richtung Katzwinkel kommend in Richtung Wissen. Der 61jährige wollte berechtigterweise im Verlauf einer Rechtskurve nach links in einen Forstweg abbiegen und zeigte dies schon vor der Kurve deutlich durch das Verringern der Geschwindigkeit und dem Setzen des linken Blinkers an.

Die nachfolgende Ford-Fahrerin deutete dieses Verhalten nach ihren Angaben falsch und war der Meinung, dass der Vorausfahrende ihr mit dem Blinken das Zeichen zum Überholen geben wollte. Als der Subaru-Fahrer schon im Abbiegevorgang war, wollte die Frau zeitgleich überholen und so kollidierten beide Fahrzeuge zunächst seitlich. Nach dem Zusammenstoß kam der Ford Ka noch gänzlich nach links von der Fahrbahn ab und fuhr eine kleine Böschung hinab. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von circa 12.000 Euro.