AILERTCHEN – Diebstahl eines Verkehrsschildes in Ailertchen – Am Dienstagvormittag, 03. März 2020, zwischen 09:00 und 12:15 Uhr wurde an der Baustelle in der Ortsdurchfahrt Ailertchen ein Verkehrsschild entwendet. Bei dem gestohlenen Schild handelt es sich um Verkehrszeichen 250 („Durchfahrt verboten“). Die Polizeiinspektion Westerburg bittet um Hinweise unter 02663/98050. Quelle: Polizei