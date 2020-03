Veröffentlicht am 5. März 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – WISSEN – Kreismusikschule verschiebt Jahreskonzert auf den 7. Juni – Die Kreismusikschule verschiebt ihr großes Musikschulkonzert von Sonntag, 8. März, auf Sonntag, 7. Juni. Es findet dann um 16 Uhr im Kulturwerk in Wissen statt.

Aufgrund vieler krankheitsbedingter Absagen von Mitwirkenden wären die Ensembles zum geplanten Termin am kommenden Sonntag nicht spielfähig. Die allgemeine Verunsicherung wegen des Corona-Virus lässt zudem eine große Zurückhaltung im Vorverkauf in den Reihen des Stammpublikums erkennen. „Es wäre für alle, die viel Mühe in die Vorbereitungen investiert haben, zu schade, wenn die große Halle nicht angemessen besetzt wäre“, schreibt die Musikschule dazu. Sie weist ausdrücklich darauf hin, dass es auch nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt keinen medizinischen Grund für eine Absage gibt.

Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten auch für den 7. Juni ihre Gültigkeit. Wer sie zurückgeben möchte, kann sich ans Musikschulbüro wenden, Tel.: 02681-812283, E-Mail: musikschule@kreis-ak.de.