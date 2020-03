Veröffentlicht am 5. März 2020 von wwa

BETZDORF – Streit eskaliert nach Verkehrsunfall in Betzdorf – Am Mittwochvormittag, 04. März 2020, gegen 09:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Konrad-Adenauer-Platz (Busbahnhof) in Betzdorf, bei dem ein 40jähriger Mann leicht wurde. Der Verletzte hat daraufhin eine Seitenscheibe an dem Pkw des Verursachers eingeschlagen und den 60jährigen Fahrer aus dem Fahrzeug gezogen.

Der 60jährige hatte mit seinem Pkw verbotswidrig im Bereich des Busbahnhofs geparkt, um eine Apotheke aufzusuchen. Dabei sollen auch Busfahrer an der Einfahrt in den Busbahnhof behindert worden sein. Als er mit seinem Pkw den Busbahnhof wieder verlassen wollte, schien der 40jährige Busfahrer diesen zur Rede stellen zu wollen. Er ging auf den Pkw zu und wurde von diesem bei Schrittgeschwindigkeit erfasst und am Knie verletzt. Daraufhin schlug er eine Seitenscheibe an dem Pkw ein und zog den 60jährigen aus dem Wagen.

Zur weiteren Aufhellung des Sachverhaltes ist die Polizei Betzdorf auf neutrale Zeugen angewiesen. Wer den Vorfall beobachtet hat wird gebeten sich unter 02741/9260 an die Polizei zu wenden. Quelle: Polizei