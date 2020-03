Veröffentlicht am 5. März 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule bereitet auf Deutsch-Sprachprüfung vor – Kostenloser Spracheinstufungstest für alle Interessierten am 17. März – Neue Kurse in Wissen und Altenkirchen bereiten auf Prüfung für Niveaus A2/B1 vor – Ob für die Ausbildung, den Beruf oder den privaten Alltag in der neuen Heimat: Deutschkenntnisse sind für Menschen mit Migrationshintergrund unabdingbar. Noch besser ist es gerade für den Arbeitsmarkt, vorhandene Sprachkenntnisse auch nachweisen zu können, beispielsweise mit Hilfe von zertifizierten Deutschprüfungen.

Nachdem die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen sich im vergangenen Jahr an einem vergleichbaren Pilotprojekt des Landes Rheinland-Pfalz mit großer Resonanz beteiligte, bietet sie ab Mitte April das gleiche Kursformat zur Prüfung für die Niveaus A2/B1 in Wissen und in Altenkirchen nochmals an. Der Vertiefungssprachkurs mit Prüfung umfasst insgesamt 100 Unterrichtsstunden und richtet sich an Personen, die den bereits gelernten Lehrstoff noch einmal wiederholen und vertiefen müssen, um sich auf die abschließende Prüfung vorzubereiten. Das Ablegen der Prüfung ist ein verpflichtender Bestandteil dieses Kurses.

Beide Kurse finden jeweils vormittags mit drei beziehungsweise vier Terminen pro Woche statt. Start ist am Dienstag, dem 14. April. Im Vorfeld der Kurse findet bereits am Dienstag, dem 17. März, um 10 Uhr in Altenkirchen ein kostenfreier Spracheinstufungstest statt. Der knapp einstündige Test soll prüfen, ob die vorhandenen Deutschkenntnisse auch eine erfolgreiche Prüfung möglich machen.

Wichtig für alle Interessierten: Der Vorbereitungskurs ersetzt keinen vollständigen Sprachkurs. Migrantinnen und Migranten, die aufgrund ihres Aufenthaltsstatus sonst keine Möglichkeit einer Prüfungsteilnahme haben, werden bevorzugt berücksichtigt. Für den gesamten Kurs und die Prüfung ist aufgrund beantragter Landesförderung eine Eigenbeteiligung von 100 Euro vorgesehen.

Natürlich bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen auch weiterhin reguläre Deutsch-Einsteigerkurse auf den Sprachniveaus A1 bis A2 an. Kurszeiten sind entweder montags, mittwochs und freitags Am Vormittag oder dienstags und donnerstags am Abend.

Für weitere Informationen können sich Interessenten an die Kreisvolkshochschule Altenkirchen wenden (Tel.: 02681-812211, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).