Veröffentlicht am 6. März 2020 von wwa

NEUWIED – Baubeginn Norma-Markt Heddesdorfer Berg – Anders als die örtlichen Stadträte der CDU und die FDP-Stadtratsfraktion bewertet der Heddesdorfer SPD-Stadtrat und Fraktionsvorsitzende Sven Lefkowitz den Baubeginn für den Norma-Markt auf dem Heddesdorfer Berg positiv. Norma hatte Lefkowitz auf Anfrage im letzten Jahr mitgeteilt, dass man an dem Vorhaben festhalten würde und beabsichtige im Herbst zu beginnen.

Der Beginn hatte sich dann allerdings verzögert. Die Heddesdorfer SPD und die SPD-Stadtratsfraktion hatten sich im gesamten Verfahren für die Ansiedlung des Marktes ausgesprochen, da auf dem Heddesdorfer Berg seit Jahren keine Einkaufsmöglichkeit mehr vorhanden ist. „Insbesondere wenn nach den städtischen Plänen hier weitere Häuser und Wohnungen entstehen, ist es sinnvoll, dass der Markt entsteht“, so der Sozialdemokrat.

Immer, wenn in irgendeinem Stadtteil Einkaufsgelegenheiten schließen, gibt es das öffentliche Bedauern der politischen Gruppierungen. Hier haben wir einmal die umgekehrte Richtung. Nicht auf der grünen Wiese, sondern im Wohngebiet entsteht eine Möglichkeit der Grundversorgung. Das ist zu begrüßen und insbesondere mit Blick auf das Älterwerden und auch in Bezug auf das Thema Mobilität eine positive Entwicklung“, so Sven Lefkowitz abschließend.