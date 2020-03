Veröffentlicht am 8. März 2020 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Der kleine Rabe Socke besucht die Kinder in Birken-Honigsessen – Alles Meins! Sagt der kleine Rabe Socke…bis er merkt, dass man sich den größten Schatz nicht klauen kann. Dieser kleine freche Rabe ist eigentlich kein gutes Vorbild. Er klaut, er schwindelt, er trickst sogar seine Freunde aus und die Kinder lieben ihn trotzdem – oder gerade darum? In der Geschichte vom Raben Socke fühlen sie sich verstanden in der Lust mal zu übertreiben, mal Verbotenes zu tun und den Begierden freien Lauf zu lassen, immer im festen Bewusstsein, dass am Ende doch alles gut wird und man es ihnen nicht übel nimmt.

Eine schwungvolle Inszenierung mit liebevollen Charakteren und origineller Live-Bühnenmusik mit Mundharmonika, Gesang und Loop-Maschine. Ein Spaß für die ganze Familie. Das Tearticolo, Theater mit Figuren, ist am Sonntag, den 22. März 2020, um 15.00 Uhr im Pfarrheim in Birken-Honigsessen zu Gast. Der Eintritt beträgt 3,00 €.

Das Stück hat eine Vorstellungsdauer von ca. 50 Minuten und ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren. Veranstalter ist die KAB Birken-Honigsessen in Gemeinschaft mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland Pfalz.