Veröffentlicht am 6. März 2020 von wwa

HÖVELS – Verkehrsunfall auf der K 127 –5.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls in der Gemarkung Hövels. Ein 36jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Volvo V50 und nachfolgend ein 24jähriger Fahrzeugführer eines Seat Leon die K 127 aus Richtung Mittelhof kommend in Richtung B 62. An der Einmündung beabsichtigte der Vorausfahrende nach rechts in Richtung Betzdorf abzubiegen. Der 36jährige musste aber verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Seat-Fahrer fuhr aus Unachtsamkeit auf. Quelle: Polizei