Veröffentlicht am 4. März 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – OBERERBACH – Wandervögel wieder unterwegs – Am Mittwoch, 18. März 2020, um 13:3 0 Uhr starten die Wandervögel vom Parkplatz am Raiffeisenturm in Beul ihren Rundwanderweg in Richtung Obererbach und zurück. Die Wanderzeit für die Wegstrecke von ca. 7,5 km. ist circa zwei Stunden. Es ist eine geführte Wanderung, die völlig kostenlos ist und an der jeder ohne Anmeldung teilnehmen kann. Hunde können gerne mitwandern. Der anschließende Cafébesuch wird natürlich nicht fehlen. Infos: 02681/2890