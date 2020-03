Veröffentlicht am 4. März 2020 von wwa

WISSEN – Schrottdiebstahl in Wissen – Am Dienstagnachmittag, 03. März 2020, in der Zeit von 16:05 bis 16:10 Uhr, entwendeten unbekannte Diebe insgesamt 15 Altreifen/Alufelgen, die ein 26jähriger Mann zwecks Verwertung zum Abtransport vor seiner Garage bereitgelegt hatte. Der Diebstahl wurde durch eine aufmerksame Nachbarin beobachtet, die die Polizei verständigte. Bei dem Tatfahrzeug handelte es sich um einen weißen Transporter/Kleinbus mit ausländischen Kennzeichen. Die direkt eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug blieb ohne Erfolg. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem/den Täter/n geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden. Quelle: Polizei