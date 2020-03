Veröffentlicht am 4. März 2020 von wwa

PLECKHAUSEN – BMW gestohlen – In der Nacht von Montag auf Dienstag, 02. auf 03. März 2020, kam es in der Hauptstraße in Pleckhausen zur Komplettentwendung eines schwarzen BMW 320d, vermutlich mit Überbrückung und Nutzung der KEYLESS GO Funktion. Der Gesamtschaden dürfte etwa 25.000 Euro betragen. Es ist davon auszugehen, so die Polizei, dass die Täter nicht im Haus gewesen sind, sondern die Daten von außerhalb elektronisch ausgelesen haben. Das Mauerwerk eines Hauses bietet hierfür keinen ausreichenden Schutz. Hier sollten die Besitzer eines KEYLESS-GO Fahrzeugs weitere Schutzmaßnahmen treffen, so die Polizei. Dies könnte im Einzelnen eine Lagerung der Schlüssel in einem geschützten Behältnis oder Raum sein.

In jüngerer Vergangenheit ist es bereits zu ähnlichen Taten im Dienstgebiet der Polizei Straßenhaus gekommen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der

Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden