Veröffentlicht am 3. März 2020 von wwa

MALBERG – Diebstahl aus Holzschuppen in Malberg – Im Zeitraum von Sonntag, 15. Dezember 2019, 12:00 Uhr bis Samstag, 29. Februar 2020, 14:00 Uhr wurden aus einem Holzschuppen in der Nähe der Fischteiche durch unbekannte Täter zwei Fahrräder sowie ein Rasenmäher entwendet. Die Schadenshöhe beträgt etwa 100 Euro. Ein Strafverfahren wegen Diebstahls gegen die derzeit noch unbekannten Täter ist eingeleitet worden.

Wer in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder sonstige Auffälligkeiten, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, festgestellt hat, wird gebeten, sich bei der PI Betzdorf unter der 02741/9260 oder per Email an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei