Veröffentlicht am 3. März 2020 von wwa

NEUSTADT (Wied) – Einbruch in Holzhandlung in Neustadt (Wied) – In der Nacht von Freitag auf Samstag, 27. auf 28. Februar 2020, zwischen 19:00 und 07:15 Uhr brachen unbekannte Täter in die Holzhandlung FRIMA in Neustadt (Wied) an der L 269 ein. Sie durchwühlten diverse Schränke und Schubladen in Büroräumen, verließen den Tatort jedoch vermutlich ohne Beute. Quelle: Polizei