Veröffentlicht am 3. März 2020 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Ortsverband der Grünen Unkel-Linz-Bad Hönningen – Der Ortsverband der Grünen Unkel-Linz-Bad Hönningen trifft sich am Montag, 09. März 2020, um 20:00 Uhr im „Alten Stadtweingut“, Hauptstraße 182, in Bad Hönningen. Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung werden die Grünen ihre/n Bürgermeisterkandidat/in für die anstehenden Wahlen in der Verbandsgemeinde Bad Hönningen wählen. Alle Interessierte – auch Nichtmitglieder – sind herzlich eingeladen!