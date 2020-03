Veröffentlicht am 3. März 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Lions retten Leben – Spendenübergabe von drei Defibrillatoren – Bei einem Herzinfarkt kommt es auf jede Sekunde und das richtige Hilfsmittel an. Mit drei Defibrillatoren in einem Gesamtwert von 4.500 Euro hilft das Lions Hilfswerk Westerwald e.V. Leben in der Region zu retten. Als stellvertretender Bereitschaftsleiter und Leiter der First Responder Gruppe des DRK Altenkirchen-Hamm hat Holger Mies und Vorsitzender Volker Hammer die Defibrillatoren in Empfang genommen. Bei der Übergabe erklärte Mies die Funktionsweise den anwesenden Vertretern des Lions Club sowie Verbandsbürgermeister Fred Jüngerich und seinem Ersten Beigeordneten Rolf Schmidt-Markoski. Bei der Übergabe lobte Jüngerich die gute Zusammenarbeit von Kommune, Ehrenamt und Wirtschaft.

Insgesamt befinden sich damit elf Defibrillatoren im Besitz der First Responder bei der DRK Altenkirchen-Hamm. Mit dieser Anzahl ist eine Hilfe von wenigen Minuten in der Verbandsgemeinde gewährleistet.

Foto: (v.l.): Lionsclub Mitglieder Thomas Weigel / Winfried Oster / Oliver Rohrbach, Verbandsbürgermeister Fred Jüngerich, Lionsclub Präsident Heinz-Günter Schumacher, DRK Vorsitzender Volker Hammer, Leiter First Responder Gruppe Holger Mies, Erster Beigeordneter Rolf Schmidt-Markoski