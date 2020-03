Veröffentlicht am 3. März 2020 von wwa

ETZBACH – Diebstahl aus Wohnung in Etzbach – Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 27. auf 28. Februar 2020, in ein Wohnhaus in Etzbach ein und entwendeten Bargeld und zwei Armbanduhren. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen. Quelle: Polizei