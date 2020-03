Veröffentlicht am 3. März 2020 von wwa

KIRCHEN – Sachbeschädigung an Wartehaus einer Bushaltestelle in Kirchen – Unbekannte Täter schlugen eine Scheibe an einem Wartehäuschen in der Koblenz-Olper-Straße, Höhe Heinrichsbrücke, ein. Die Tatzeit lag in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 29. Februar auf 01. März 2020. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen. Quelle: Polizei