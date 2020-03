Veröffentlicht am 3. März 2020 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall auf der B 62 – Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen, 01. März 2020, in Kirchen entstand circa 3.000 Euro Sachschaden. Ein 55jähriger Mann befuhr mit einem Pkw die Bundesstraße 62 aus Richtung Siegen kommend in Richtung Betzdorf. An der Lichtsignalanlage Südknoten fuhr er auf den Pkw eines 62jährigen Mannes auf, der bei Rot angehalten hatte. Der Pkw des 55Jährigen war nicht mehr fahrbereit und es liefen Betriebsstoffe aus. Quelle: Polizei