KREIS ALTENKIRCHEN – Abgeordnete Jessica Weller und Michael Wäschenbach laden zur Besucherfahrt am Mittwoch, 18. März 2020, in den rheinland-pfälzischen Landtag nach Mainz ein – Die Abgeordneten Jessica Weller und Michael Wäschenbach laden zu einer Informationsfahrt nach Mainz in den Landtag ein. Auf dem Programm steht am Vormittag eine Führung in der St. Stephanskirche mit den wunderschönen Chagall-Fenstern. Nach einem gemeinsamen Mittagessen im Restaurant „Eisgrub Bräu“, nimmt die Besuchergruppe an einer Plenarsitzung des Landtags teil. Im Anschluss laden die Abgeordneten Jessica Weller und Michael Wäschenbach zu einem Informationsgespräch ins Abgeordnetengebäude ein. Danach besteht die Möglichkeit ein wenig Zeit in der Innenstadt zu verbringen, bevor gegen 17:30 Uhr die Heimreise angetreten wird.

Anmeldung und weitere Details erhalten Sie im Wahlkreisbüro Jessica Weller unter der Telefonnummer 02742 96 69 633