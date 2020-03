Veröffentlicht am 2. März 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kursangebot „Alphabetisierung für erwachsene Geflüchtete ohne Zugang zu BAMF-Integrationskursen“ – Ab Montag, 23. März 2020, bietet Haus Felsenkeller und die Kreisvolkshochschule einen Kurs an. – Seit Langem ist bekannt, dass es unter den Zugewanderten in unserer Region eine Gruppe gibt, die Nachholbedarf im Lesen und Schreiben hat, allerdings keinen Zugang zu Integrationskursen. Damit ist ein Weg in die gute Integration in Gesellschaft und Berufsleben verstellt. Auf Initiative des Bildungskoordinators Holger Telke haben die beiden Weiterbildungsträger Haus Felsenkeller e.V. und die Kreisvolkshochschule des Kreises Altenkirchen sich entschieden, erstmalig ein entsprechendes Kursformat im Landkreis anzubieten. Damit auch alle Interessenten im Flächenkreis Altenkirchen wohnortnah einen Kurs finden können, wird der Alphabetisierungskurs in Altenkirchen und Betzdorf angeboten. Entsprechende Förderanträge an das Land Rheinland-Pfalz sind eingereicht worden.

Holger Telke betont: „Beim Thema Integration sind alle gesellschaftlichen Akteure gefragt. Gute Bildungsangebote sind hierbei die wesentliche Grundlage. Auch Menschen, die in Deutschland geboren sind, können aufgrund unzureichender Alphabetisierung nicht gleichberechtigt am sozialen Leben teilnehmen, wie viel schwieriger ist es dann in einer kulturell ungewohnten Umgebung. Gerade die Menschen, die keine Zugangsberechtigung zu den Kursen des BAMF erhalten, wird mit diesem Angebot des Haus Felsenkeller die Hand zur gesellschaftlichen Teilhabe und persönlichen Entwicklung gereicht.“ Der Bildungskoordinator für Neuzugewanderte wird alle Verbandsgemeinden, gemeinnützigen Institutionen und andere Unterstützer bitten, Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu empfehlen, denn leider können diese (noch) nicht über einen geschriebenen Text erreicht werden.