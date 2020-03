Veröffentlicht am 1. März 2020 von wwa

BAD MARIENBERG – Verkehrsunfall auf der B 414, eine Person verletzt – Die 18jährige Fahranfängerin befuhr mit ihrem Pkw die B 414 aus Richtung Hof kommend in Fahrtrichtung Hachenburg. Ein 19jähriger Fahrer befuhr mit seinem Pkw die B 414 in entgegengesetzter Richtung. Die 18jährige beabsichtigte im Einmündungsbereich B 414 / Kirburger Straße nach links in Richtung Bad Marienberg abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 19jährigen und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin wurde durch den Zusammenstoß verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei