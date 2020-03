Veröffentlicht am 1. März 2020 von wwa

MONTABAUR – Sachbeschädigung an Kleinbus in Montabaur – Im Zeitraum von Montag bis Dienstag, 24. bis 25. Februar 2020, zwischen 19:00 und 17:00 Uhr, kam es in der Taunusstraße in Montabaur durch unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung an einem weißen Kleinbus Mercedes Viano. Das Fahrzeug wurde auf der Fahrerseite durch zwei Lackkratzer nicht unerheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Am vergangenen Dienstag fand der Karnevalsumzug in Montabaur statt und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Fahrzeug während dieser Veranstaltung beschädigt wurde. Die Polizeiinspektion Montabaur bittet um sachdienliche Angaben zu den/der unbekannten Person/en. Quelle: Polizei