1. März 2020

ASBACH – Einbruch in Einfamilienhaus in Asbach – Am Samstag, 29. Februar 2020, in den frühen Abendstunden brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße in Asbach ein als sich die Familie nicht zu Hause befand. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchwühlten diverse Schränke. Über das Stehlgut ist bislang nichts bekannt. Quelle: Polizei