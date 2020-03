Veröffentlicht am 1. März 2020 von wwa

SELBACH – Fastowendsumzug in Selbach – Klein aber fein, so könnte man den Selbacher Fastowendsumzug beschrieben. Einige der Gruppen hatten schon beim traditionellen Frauenkarneval für wahre Lachsalven gesorgt. Man führte auch die Häuserzeile aus einem der besten Sketche. Unterwegs verteilten die Umzügler kräftig Kamellen unter dem närrischen Volk am Straßenrand. An der Gemeindegarage traf man sich mit den übrigen Selbachern. Wie gewohnt bot eine seit langem bestehende Initiative Getränke und heiße Würstchen feil. Der Erlös kommt verschiedenen Projekten im Ort zu Gute. Das Karnevalstreiben ging später im Schützenhaus weiter. Und da man hier gerne zusammen feiert, war erst nach einigen Stunden Schluss mit dem närrischen Trubel.