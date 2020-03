Veröffentlicht am 1. März 2020 von wwa

BETZDORF – Auffahrunfall in Betzdorf – In der Steinerother Straße ereignete sich am Samstagmittag, 29. Februar 2020, gegen 14:00 ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 33jährige Fahrzeugführerin musste verkehrsbedingt anhalten, was eine nachfolgende 55jährige Fahrzeugführerin zu spät bemerkte und auf den vorausfahrenden PKW auffuhr. Es entstand ein Sachschaden an beiden PKWs von circa 1.000 Euro. Quelle: Polizei