Veröffentlicht am 1. März 2020 von wwa

NEUWIED – Schwelbrand in einer Shisha-Bar in Neuwied – Am Samstagabend, 29. Februar 2020, wollte der Betreiber einer Shisha-Bar auf der Engerser Landstraße einen Kaminofen befeuern. Nach bisherigen Ermittlungen könnte ein verstopfter Kamin dadurch zu einem Schwelbrand geführt haben, der eine starke Rauchentwicklung in dem dreigeschossigen Wohnhaus ausgelöst hat. Die Feuerwehr musste zur Brandlöschung Deckenteile entfernen und riet den Bewohnern, die alle unverletzt blieben, wegen der Rauchentwicklung die Nacht woanders zu verbringen. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte noch nicht benannt werden. Die Brandursache muss noch weiter untersucht werden. Quelle: Polizei