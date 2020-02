Veröffentlicht am 29. Februar 2020 von wwa

ROSENHEIM – Ast bricht durch Schneelast und verursacht Verkehrsunfall auf der L 288 – Am Freitagmorgen, 28. Februar 2020, gegen 05:35 Uhr befuhr eine 59jährige Frau mit ihrem VW-Golf die Landesstraße 288 bei Rosenheim. Plötzlich brach ein mit Schnee bedeckter Ast von einem Baum und schlug auf das Fahrzeug auf. Es entstand Sachschaden, so die Polizei, in Höhe von circa 3.000 Euro. Quelle: Polizei