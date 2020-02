Veröffentlicht am 29. Februar 2020 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Verkehrsunfall in Niederfischbach – Am Freitagnachmittag, 28. Februar 2020, gegen 15:05 Uhr befuhr eine 41jährige Frau mit ihrem PKW die Konrad-Adenauer-Straße in Niederfischbach. Am rechten Fahrbahnrand parkte, in einer Parklücke, ein 59jähriger Mann seinen BMW und hatte die Fahrertür noch einen Spalt geöffnet. Beim Vorbeifahren stieß der PKW der Frau gegen die noch geöffnete Tür. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Quelle: Polizei