Veröffentlicht am 29. Februar 2020 von wwa

DAADEN – Verkehrsunfall in Daaden – Fahrer ohne Führerschein – Am Freitagabend, 28. Februar 2020, ereignete sich um 22:15 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Martin-Luther-Straße / Oberste Ströthe in Daaden. Ein 35jähriger Fahrer eines Mercedes missachtete die Vorfahrt eines 27jährigen Golf-Fahrers. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von 11.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Quelle: Polizei