29. Februar 2020

HORHAUSEN – Thalia Kinder- und Jugendgruppe gastiert im Kaplan-Dasbach-Haus in Horhausen – Auch die Kinder und- Jugendgruppe des Theatervereins Thalia Buchholz hat wieder ein tolles Stück auf die Bühne gebracht. In dieser Spielzeit zeigt sie: „Die Legende von Robin Hood“ von Fiona Kessler – Ein Theaterstück für Jung und Alt, Dauer: circa 100 Minuten inklusiv Pause, empfohlen für Kinder ab dem Grundschulalter.

Wer kennt sie nicht, die Geschichte von dem Rächer der Armen und Unterdrückten? Von dem Mann, der ganz in grün gekleidet mit seinen Männern im Wald lebt? Von dem besten Bogenschützen ganz Englands, vielleicht sogar der ganzen Welt? Gemeint ist natürlich Robin Hood, der mit seinen Freunden, dem großen Little John und dem Mönch Bruder Tuck gegen die Herrschaft von Prinz Johann rebelliert. Der hat nämlich den Thron seines Bruders übernommen, während der im Krieg ist. Aber zum Glück ist Robin Hood ja da, der von den Reichen stiehlt und es den Armen gibt. Doch Johann und der fiese Sheriff von Nottingham planen schon, Robin Hood in eine Falle zu locken.

Ein Theaterstück für klein und groß, bei dem es viel zu lachen gibt. Die Spannung kommt nicht zu kurz, wenn Robin und seine Kameraden gegen die Schergen des Prinzen kämpfen müssen. Nicht zu vergessen die schöne Maid Marian, die schon ein Auge auf den Bogenschützen aus dem Sherwood Forest geworfen hat…

Die jungen Leute freuen sich darauf ihr neues Stück im Kaplan Dasbach Haus in Horhausen am Sonntag, 15. März 2020, um 11 Uhr und im Bürgerhaus in Asbach am Sonntag, 22. März 2020, um 11 Uhr zeigen zu dürfen. Einlass jeweils 30 Min vorher, mit freier Platzwahl.