Veröffentlicht am 29. Februar 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Langjähriger Mitarbeiter Gerold Schäfer in Ruhestand verabschiedet – Gerold Schäfer aus Hemmelzen trat nach gut 26 Jahren als Hausmeister bei der Stadt Altenkirchen in den Ruhestand. Stadtbürgermeister Matthias Gibhardt dankte ihm im Rahmen einer Feierstunde für die während dieser Zeit geleisteten Dienste sowie das persönliche Engagement. Er überreichte ihm eine Dankurkunde und ein kleines Geschenk.

Zudem dankte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, Fred Jüngerich, Gerold Schäfer – auch im Namen der Verbandsgemeinde, unter anderem für die langjährige Übernahme der Vertretungstätigkeiten im Rathaus Altenkirchen. Auch der ehemalige Bürgermeister der Stadt und Verbandsgemeinde Altenkirchen, Heijo Höfer, richtete ein paar persönliche Dankesworte an Gerold Schäfer. Der Dank galt auch Schäfers Ehefrau Hella, die ihren Mann bei der Arbeit in der Stadthalle über all die Jahre unterstützt hat.

Foto: (v.l.) Bürgermeister Fred Jüngerich, Hella und Gerold Schäfer, Stadtbürgermeister Matthias Gibhardt und der ehemalige Bürgermeister der Stadt und der VG Altenkirchen, Heijo Höfer