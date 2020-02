Veröffentlicht am 28. Februar 2020 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfall in Herdorf – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag, 27. Februar 2020, in Herdorf entstand, so die Polizei, circa 5.000 Euro Sachschaden. Ein 67jähriger Mann war mit einem Pkw in Höhe der ehemaligen Sparkasse von einem Seitenarm der Hauptstraße in diese nach links eingebogen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 73jährigen Mannes, der die Hauptstraße mit einem Pkw befuhr. Quelle: Polizei