Veröffentlicht am 28. Februar 2020 von wwa

FELDKIRCHEN – Dr. Jan Bollinger (AfD) lädt interessierte Bürger zum Gespräch am Freitag, 06. März 2020 – Am Freitag, 06. März 2020, lädt der Neuwieder Landtagsabgeordnete Dr. Jan Bollinger erneut zum Bürgergespräch in seinem Wahlkreisbüro in Neuwied-Feldkirchen.

Dr. Bollinger erklärt: „Das Angebot der Bürgergespräche wird sehr gut angenommen. Deshalb möchte ich den Bürgern auch im neuen Jahr die Möglichkeit bieten, sich im persönlichen Gespräch einen Überblick über meine und die Arbeit der AfD-Fraktion im Landtag und die Ziele der AfD zu verschaffen.

Dazu lade ich alle interessierten Bürger in mein Wahlreisbüro in Neuwied-Feldkirchen ein. Die Erfahrung der vergangenen Gespräche hat gezeigt, dass die Information vor Ort und nah an den Bürgern die beste Gelegenheit ist, offene Fragen zu beantworten, Anregungen und Kritik anzunehmen und deren Umsetzung bzw. Lösung in der politischen Arbeit umzusetzen.“

„Wir sind für Sie da, nutzen Sie die Gelegenheit und besuchen Sie uns.“ Anmeldung unter: 02631-9390715. Auf Wunsch können Termine auch nach Bedarf vereinbart werden.