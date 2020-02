Veröffentlicht am 28. Februar 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall in Wissen – Am Donnerstagnachmittag, 27. Februar 2020, gegen 17:30 Uhr, befuhren eine 32jährige Fahrzeugführerin eines Toyota Yaris und nachfolgend ein 19jähriger Fahrzeugführer eines Audi A3 die Hachenburger Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Kirchseifen. In Höhe Haus-Nr. 154 musste die Frau verkehrsbedingt hinter einem parkenden PKW anhalten. Der nachfolgende 19jährige fuhr infolge nicht ausreichenden Sicherheitsabstandes auf. Es entstand circa 5.000 Euro Sachschaden. Quelle: Polizei