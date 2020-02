Veröffentlicht am 28. Februar 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Brandstiftung Freitagnacht in der Wiedstraße an Altkleidercontainer – Am Freitagmorgen, 28. Februar 2020, gegen 00.00 Uhr setzten unbekannte Täter einen Altkleidercontainer in Altenkirchen, in der Wiedstraße vor der Auffahrt zur B 256 in Brand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Altenkirchen gelöscht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen. Quelle: Polizei