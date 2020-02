Veröffentlicht am 28. Februar 2020 von wwa

KIRCHEN – Phänomenbereich Enkeltrick – eine vollendete Tat und drei weitere Versuche – Am Donnerstagnachmittag, 20. Februar 2020, gingen bei Bürgern aus Kirchen, Betzdorf und Herdorf Anrufe von sogenannten falschen Polizeibeamten ein. In einem Fall aus Kirchen kam es zur Tatvollendung. Der Geschädigte erhielt mehrere Anrufe einer Frau, die er für seine Enkelin hielt. Diese gab vor, in Siegen bei einem Notar zu sitzen und 10.000 Euro für den Erwerb einer Eigentumswohnung zu benötigen. Daraufhin hob der Geschädigte das Geld bei seiner Hausbank ab und übergab es nur kurz darauf einem unbekannten Abholer, während er gleichzeitig mit der vermeintlichen Enkelin telefonierte. Kurz nach der Geldübergabe schöpfte er Verdacht und rief selbst seine Enkelin an. Diese bestätigte ihm, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte. Der Geschädigte verfügt über eine Überwachungskamera, welche gute Aufnahmen des Geldabholers fertigte.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben: männlich – ca. 30 bis 40 Jahre – sprach mit ausländischem Akzent – normale Figur – Bekleidung: blaue Jacke mit Kapuze, dunkelblau abgesetzt im Schulterbereich und der Kapuze, blaues Basecap, blaue Jeans, schwarze Sportschuhe mit heller Sohle – führte eine schwarze Umhängetasche in der Größe einer Laptoptasche mit sich.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei