Veröffentlicht am 27. Februar 2020 von wwa

BONN – Bekanntgabe Geschwindigkeitskontrollen im Zeitraum 02. bis 06. März 2020 – Die Polizei Bonn plant zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmer Geschwindigkeitskontrollen:

Montag, 02. März 2020 in Beuel auf der Maarstraße, in Bonn auf der Oscar-Romero-Allee und der Ludwig-Erhard-Allee/Rheinaue, in Bad Honnef-Rottbitze auf der L 247/Förster-Wermers-Weg.

Dienstag, 03. März 2020 in Königswinter-Stieldorf auf der Oelinghovener Straße, in Königswinter-Sandscheid auf der L 268, in Bornheim-Sechtem auf der Bahnhofstraße und in Friesdorf auf der Ürziger Straße.

Mittwoch,04. März 2020 in Köningswinter auf der L 268 (Höhe Kloster Heisterbach), in Beuel auf der Niederkasseler Straße, in Wachtberg-Berkum auf der Frauenhoferstraße und in Endenich auf der Röckumstraße.

Donnerstag, 05. März 2020 in Bad Honnef auf der Lohfelder Straße, in Bonn auf der Graurheindorfer Straße, in Bornheim-Dersdorf auf der Grünewaldstraße, in Lengsdorf im Ippendorfer Weg.

Freitag, 06. März 2020 in Kessenich in der Karl-Barth-Straße, in Wachtberg-Oberbachem in der Dreikönigenstraße, in Bonn auf der Adenauer Allee und dem Venusberg (Haager Weg).

Darüber hinaus können kurzfristige Kontrollen im gesamten Kreis- und Stadtgebiet durchgeführt werden. Quelle: Polizei