Veröffentlicht am 27. Februar 2020 von wwa

KOBLENZ – Gurtmuffel gehen bei Verkehrskontrolle ins Netz – Am Mittwoch, 26. Februar 2020, kontrollierte die Polizei zwischen 14.30 und 16.00 Uhr den Verkehr in der Aachener Straße in Koblenz. Während der 90minütigen Kontrolle stellte die Polizei insgesamt fünf Autofahrer fest, die nicht angeschnallt waren. Die Gurtverstöße wurden mit jeweils 30 Euro geahndet.

Auch wer ein Kind im Auto nicht vorschriftsmäßig anschnallt, muss mit einem Verwarngeld von 30 Euro rechnen. Befindet sich das Kind ohne jede Sicherung im Kraftfahrzeug, sieht der Tatbestandskatalog ein Bußgeld von 60 Euro und einen Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg vor. Höhere Strafen sind es, wenn sogar mehrere Kinder ohne vorgeschriebene Sicherung transportiert werden.

Der Sicherheitsgurt rettet Menschenleben. Schon bei 30 km/h wird es ohne Anschnallgurt richtig gefährlich. Ein Aufprall mit diesem Tempo hat ähnliche Folgen wie ein Sturz aus vier Metern Höhe. Sind Fahrer oder Beifahrer bei 64 km/h nicht angeschnallt, führt der Aufprall selbst mit Airbag zu

lebensgefährlichen Verletzungen an Kopf, Brust und Beinen. Also denken Sie daran: Immer Anschnallen! Quelle: Polizei