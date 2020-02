Veröffentlicht am 27. Februar 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Infoabend im Haus Felsenkeller – “Der Energiehunger von Smartphone und Co. – 5G – Wer braucht es, wofür ist es notwendig?“ – Dieses Thema wird erneut am 19. März, 20 bis 22 Uhr, diskutiert und darüber informiert. Smartphone und Co. sind nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Aber nicht nur die Herstellung von Smartphones, Tablets, vernetzten Geräten usw. fressen viel Energie, sondern natürlich auch ihr täglicher Gebrauch. So ist das Internet – wäre es ein Staat – der sechstgrößte Stromverbraucher der Welt! Ein wenig befremdlich ist das schon, wenn wir gerade wegen des drohenden weiteren Klimawandels über die Einsparung von Energie nachdenken. In diesem Zusammenhang stellt Armin Link sich auch die Frage über das derzeit scheinbar überall notwendige 5G. Wofür wird es gebraucht – brauchen wir für Nutzung von Smartphone und Internet wirklich 5G? Oder welche Anwendungen machen diese Technik erforderlich und mit welchen Folgen ist möglicherweise zu rechnen? Diesen beiden Themen wird an diesem Abend nachgegangen. Die Gebühr beträgt 5 €. Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.