MAINZ – Sparda-Bank Südwest eG zieht positive Bilanz über Geschäftsjahr 2019

Veröffentlicht am 27. Februar 2020 von wwa

MAINZ – Neuer Vorstand der Sparda-Bank Südwest eG zieht positive Bilanz über Geschäftsjahr 2019 – Baufinanzierer Nummer 1 in Rheinland-Pfalz und im Saarland – Die Sparda-Bank Südwest eG ist mit einem neuen Vorstand ins Jahr 2020 gestartet: Vorstandsvorsitzender ist seit dem ersten Januar Manfred Stang (56), der bereits seit 2012 dem Vorstand der Sparda-Bank Südwest eG angehört. Er folgt auf Hans-Jürgen Lüchtenborg, der zum 31. Dezember 2019 seinen Ruhestand angetreten hat. Neue Vorstandsmitglieder sind die bisherigen Generalbevollmächtigten Frank Jakob (47) und Tobias Meurer (38). „Tradition und Vision, Menschlichkeit und Erfolg“ – das ist die Leitlinie, an der der neue Vorstand seine Arbeit ausrichtet. „Wir setzen weiterhin auf den zentralen Wert unserer Genossenschaft – auf Gemeinschaft. Was das für uns bedeutet, bringt unser traditionelles Motto „freundlich & fair“ auf den Punkt: Es bedeutet für uns, dass wir untereinander und mit unseren Mitgliedern einen wertschätzenden Umgang pflegen und alle an einem Strang ziehen“, ist man sich im Vorstand einig.

Mehr als eine Milliarde Euro Kreditzusagen – „Baufinanzierer Nr. 1“ : Das Kerngeschäft der Genossenschaftsbank ist die Baufinanzierung für Privatkunden. Eine hohe Beratungsqualität, schnelle Zusagen und attraktive Konditionen machen die Sparda-Bank Südwest eG zum Wunschpartner für die Verwirklichung von Wohnträumen. Im vergangenen Jahr konnten rund 4.600 private Bau- und Modernisierungsvorhaben in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit Hilfe einer Sparda-Finanzierung realisiert werden. Die Summe der neuen Kreditzusagen belief sich 2019 auf 1,047 Mrd. Euro, davon waren 931 Mio. Euro Baukredite und 115,6 Mio. Euro Kredite zu Konsumzwecken. Damit ist die Sparda-Bank Südwest eG erneut „(Bau-)Finanzierer Nr. 1“ in ihrem Geschäftsgebiet. Auch beim Eigenkapital konnte die Sparda-Bank im vergangenen Jahr zulegen und so die notwendige Voraussetzung schaffen, um auch zukünftig die Wohn- und Konsumwünsche ihrer Kunden zu erfüllen.

Positive Geschäftsentwicklung: Die Sparda-Bank Südwest eG kann für das zurückliegende Geschäftsjahr 2019 sehr gute Zahlen präsentieren: Trotz anhaltender Herausforderungen für die gesamte Finanzbranche erzielte die Genossenschaftsbank einen Bilanzgewinn, der mit 15,4 Mio. Euro leicht über dem Vorjahresniveau liegt und verzeichnete eine Steigerung der Bilanzsumme in Höhe von 293 Mio. Euro auf rund 10,5 Mrd. Euro. Die Kundenforderungen stiegen um rund eine Million Euro auf 6,5 Mrd. Euro, die Kundeneinlagen um 414 Mio. Euro auf 9,0 Mrd. Euro.

Soziales Engagement in der Region: Die Sparda-Bank Südwest eG initiiert und fördert aus den Mitteln ihres Gewinnsparvereins und ihrer Stiftung Kunst, Kultur und Soziales jedes Jahr circa 500 gemeinnützige Projekte in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit rund 2 Mio. Euro. Dazu zählt zum Beispiel „Herzenssache“, die Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank. Seit mittlerweile 20 Jahren trägt der Verein dazu bei, für Kinder und Jugendliche in der Region bestmögliche Voraussetzungen für ein glückliches Leben zu schaffen. Die Sparda-Bank Südwest eG ist als Gründungsmitglied von Anfang an dabei. Ein weiteres Beispiel ist das Projekt „SpardaSurfSafe“, mit dem seit 2016 Schüler, Eltern und Lehrer fit für einen sicheren Umgang mit dem Internet und insbesondere mit sozialen Medien gemacht werden. 2019 haben 6 Veranstaltungen mit rund 15.000 Schülerinnen und Schülern stattgefunden, die Aktion wird 2020 mit Stationen in Kaiserslautern, Saarbrücken, Mainz und Neustadt fortgesetzt. Foto: Andrea Schombara Fotografie