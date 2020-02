Veröffentlicht am 27. Februar 2020 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der K 71 in Birken-Honigsessen – Am Mittwochmorgen, 26. Februar 2020, gegen 08:36 Uhr, befuhr ein 48jähriger Fahrzeugführer mit seinem VW Passat die Hauptstraße/K 71 in Birken-Honigsessen in Richtung Stockshöhe. In Höhe Haus-Nr. 173 geriet er während heftigen Schneefalls auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen und touchierte das rechts neben der Straße befindliche Geländer, das die höhergelegene Straße „Auf der Heide“ von der Hauptstraße abgrenzt. An Pkw und Geländer entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.