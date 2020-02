Veröffentlicht am 27. Februar 2020 von wwa

KÖLSCH-BÜLLESBACH – Verkehrsunfallflucht in Kölsch-Büllesbach – Am Dienstag, 25. Februar 2020, wurde im Zeitraum von 13:00 bis 14:00 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter Mercedes Benz in der Heckenstraße in Kölsch Büllesbach durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer im Bereich des hinteren, linken Kotflügels beschädigt. Der Spurenlage nach zu urteilen, so die Polizei, beschädigte der Unfallverursacher beim Vorbeifahren den geparkten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Person und die Art der Beteiligung zu ermöglichen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei