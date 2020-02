Veröffentlicht am 26. Februar 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – SPORTING holt viermal Gold in Luxemburg – Vier von fünf Sportlern konnten unter der Obhut von Trainer Eugen Kiefer bei den Mosel Open in Grevenmacher die Erstplatzierung verbuchen. Fabian Kruppa erreichte einen dritten Platz. Jan Wiedemann überzeugte wie gewohnt alle Kämpfer hindurch sehr dominant. Ähnlich zielstrebig konnten auch Justin Grützmacher und Vladimir Sidorov ihre Gewichtsklasse richtungslos für sich entscheiden. Nationalmannschaftsathlet Kevin Weimann legte mit einer guten Leistung die Komplettierung des Quartetts an Turniersiegern für SPORTING Taekwondo hin. (euki) Foto: AK Sporting