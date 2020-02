Veröffentlicht am 26. Februar 2020 von wwa

OSTERSPAI – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 42 – eine weibliche Person eingeklemmt und schwer verletzt – nachfolgendes Fahrzeug fährt weiter – Eine Frau aus der Verbandsgemeinde Loreley-Braubach befuhr mit ihrem PKW die B 42 aus Richtung Osterspai in Richtung Filsen. Kurz hinter der Ortslage Osterpai kam sie aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Befestigungsmauer. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Die Unfallursache ist für die Polizei weiterhin unklar. Ein Schwächeanfall könne jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die 47jährige Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Nach Aussage eines Ersthelfers, soll sich noch mindestens ein Fahrzeug vor ihm an dem verunglückten PKW vorbeigezwängt haben, ohne anzuhalten und sich um die verletzte Fahrerin zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771-93270 zu melden. Im Einsatz befanden sich Feuerwehr, Polizei und der Rettungshubschrauber. Quelle: Polizei