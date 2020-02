Veröffentlicht am 26. Februar 2020 von wwa

KATZWINKEL – Widerstand gegen Polizeibeamte nach Streit mit Lebensgefährtin – Am Dienstag, 25. Februar 2020, kam es zwischen einem 35jährigen Mann und seiner 36 Jahre alten Lebenspartnerin in einer Wohnung in Katzwinkel wiederholt zu einem heftigen Streit. Die Frau meldete der Polizei, dass ihr Lebensgefährte „gewaltig ausrastet“ und sie Angst habe, dass er ihr etwas antun werde. Aufgrund der Erfahrungen der letzten polizeilichen Einsätze wurde die Wohnung mit mehreren Polizeibeamten aufgesucht. Vor Ort wurde der Mann mit einem Baseballschläger angetroffen, mit dem er in Richtung der Polizeibeamten schlug.

Des Weiteren warf er mit Gegenständen, mit denen er auch einen Polizisten traf. Trotz Einsatz eines Pfeffersprays konnte der Angriff von dem Mann nicht beendet werden. Er flüchtete mit seiner Lebenspartnerin und deren PKW. Auf der B 62 in Hövels konnte das Fahrzeug gestoppt und der Beschuldigte festgenommen werden. Dabei leistet der Mann heftigen Widerstand und konnte nur unter Einsatz eines DistanzElektroImpulsGerätes (DEIG) gebändigt werden.

Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte und der 35jährige leicht verletzt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Aufgrund der Tatsache, dass aktuell wegen weiterer Körperverletzungsdelikte gegen ihn ermittelt wird und er einschlägig vorbestraft ist, wurde der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Koblenz beim Amtsgericht Koblenz vorgeführt. Am Abend wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen und der Mann in die JVA Koblenz eingeliefert. Quelle: Polizei